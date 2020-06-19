Политика

13:54 19.06.2020

Зеленский назначил главой Винницкой ОГА руководителя Госуправделами Борзова

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Зеленский назначил главой Винницкой ОГА руководителя Госуправделами Борзова

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского и назначил на эту должность главу Государственного управления делами Сергея Борзова, предварительно уволив его с занимаемой должности.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича от должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте указа президента №236/2020 от 18 июня обнародованном на сайте главы государства в пятницу, 19 июля.

Указом №238/2020 от 18 июня Зеленский уволил "Скальского Владислава Владимировича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Затем президент назначил Борзова главой ОГА, о чем говорится в указе №239/2020 от 18 июня.

Помимо этого Зеленский назначил Игоря Лысого временно исполняющим обязанности главы Госуправделами.

"Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Игоря Васильевича - заместителя руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте указала №237/2020 от 18 июня.

Теги: #винницкая_ога #зеленский #борзов #кадры
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