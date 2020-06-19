Политика

13:31 19.06.2020

Шесть мэров создали партию "Пропозиция" для создания в Украине эффективной системы местного самоуправления

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Шесть мэров создали партию "Пропозиция" для создания в Украине эффективной системы местного самоуправления

Мэры Днепра, Николаева, Черновцов, Житомира, Кропивницкого и Каховки объявили о создании партии "Пропозиция", которая ставит целью построение в стране эффективной системы местного самоуправления и объединить для этого профессионалов не только из сферы местного самоуправления.

"Мы не являемся партией мэров, мы являемся партией профессионалов. Это партия, которая будет строить страну снизу", - сказал он на презентации партии "Пропозиция" в пятницу мэр Николаева Александр Сенкевич.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что члены будущей партии "не оппозиция, а пропозиция".

Он убежден, что Украине необходима сильная местная власть, которая будет иметь и полномочия, и ответственность.

При этом Филатов указал, что создатели партии "Пропозиция" не претендуют на влияние на общегосударственные вопросы. "Государство должно заниматься экономикой, реформами, внешней политикой, госбезопасностью", - сказал он.

Филатов также заявил, что "Пропозиция" не является "Партией регионов, федеральных князей, местных баронов". "Мы - партия территориальных громад, партия местного самоуправления, партия магдебургского права", - пояснил он.

Мэры Днепра также заверил, что у партии нет никаких спонсоров, и за ней не стоят олигархи, а ее создатели являются самостоятельными людьми.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что в ратифицированной Украиной в 1997 году Европейской хартии местного самоуправления прописано, как всё должно функционировать в государстве, и ее нужно просто выполнять.

Мэры также отвергли любые обвинения в каком-либо "сепаратизме" и акцентировали, чтоб зажиточные громады наоборот станут основой зажиточной единой Украины.

Создатели партии "Пропозиция" приглашают присоединиться представителей местного самоуправления, профессионалов в сферах государственного строительства, экономики, финансов, культуры, медицины, образования, представителей общественных организаций, активных и небезразличных граждан.

Теги: #самоуправление #мэр #партия #филатов
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