Более 48% одесситов поддерживают Труханова

Более 48% жителей Одессы готовы поддержать на местных выборах действующего мэра Геннадия Труханова, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно результатам исследования, среди кандидатов в мэры лидером в рейтинге является Труханов, которого готовы поддержать 48,7% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

Также 13,7% могли бы поддержать экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили, 8,5% - действующего нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Кивалова, 7% - народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Леонова, 5,3% - экс-депутата Одесского горсовета Дмитрия Спивака, 5,1% - народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяну Плачкову, 4,1% - экс-нардепа Эдуарда Гурвица. Рейтинг других кандидатов - менее 3%.

При этом моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Труханова и любого из других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. Так, в паре с Леоновым с результатом - 60% против 18%, в паре с Плачковой - 61% против 14%, с Саакашвили - 59% против 22%, со Спиваком - 57% против 17%.

Вместе с тем, до четверти опрошенных еще не определились с выбором или не хотят участвовать в голосовании в указанных комбинациях второго тура мэрских выборов.

Отмечается, что среди местных политиков лучше всего одесситы относятся к Труханову – 60% положительно, к Кивалову положительно относятся - 36%, к Саакашвили – 28%, к нардепу от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николаю Скорику – 27, к экс-нардепу Сергею Гриневецкому – 26%, к Гурвицу – 25%, к Спиваку положительно относится 21%.

Помимо прочего, одесситы больше довольны деятельностью местной власти, чем центральной. 56% опрошенных довольны деятельностью мэра Труханова, 31% - не удовлетворены. 44% сказали, что довольны работой президента Владимира Зеленского, 48% - дали противоположные оценки.

Исследование проводилось с 29 мая по 2 июня 2020 года. Аудитория: жители Одессы от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.