Лазебная о суррогатном материнстве: К нам все еще относятся как к стране третьего мира

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная считает необходимым в кратчайшие сроки решить правовые проблемы защиты права детей и женщин-суррогатных матерей.

"Тема суррогатного материнства является чрезвычайно дискуссионной и уязвимой. Для Минсоцполитики главное - это дети и защита их прав. Есть вещи, которые нужно урегулировать на межгосударственном уровне. Поскольку из-за несогласованности украинского и иностранного законодательства возникают проблемы с легализацией таких детей за рубежом", - сказала Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как пример, она привела ситуацию, когда в Испании законодательство не позволяет зарегистрировать детей, рожденных суррогатными матерями за рубежом и предоставить им испанское гражданство, и такие дети получают гражданство Украины и в дальнейшем проходят процедуру признания отцовства или усыновления собственными родителями.

"Также вопрос о соблюдении прав женщин, потому что к нам все еще относятся как к стране третьего мира", - посетовала Лазебная.

По ее мнению, нынешних норм Гражданского и Семейного кодексов, а также приказе Минздрава, недостаточно, поэтому, в Минсоцполитики считают, что нужно срочно решить правовые проблемы и защитить права детей и женщин суррогатных матерей.

Полный текст интервью с Лазебной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".