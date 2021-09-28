События

16:13 28.09.2021

Минимальная пенсия для людей от 70 лет при полном стаже в 2022 году будет 3 тыс. грн - Лазебная

1 мин читать
Минимальная пенсия для людей от 70 лет при полном стаже в 2022 году будет 3 тыс. грн - Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила о поднятии размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет в следующем 2022 году.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет меньше, чем 3 тыс. грн", - сказала Лазебная на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Кроме того, она отметила, что на данный момент идет процесс проведения комплексной пенсионной реформы. В частности, власти намерены возобновить справедливость в солидарной системе через законопроект о системе государственных гарантий нетрудоспособных лиц, а также ввести обязательную накопительную систему и развивать добровольные пенсионные накопления, рассказала Лазебная.

Теги: #минсоцполитики #лазебная #пенсии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 13.09.2021
Накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством - ВБ

Накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством - ВБ

15:43 12.09.2021
Индексация пенсий для всех категорий пенсионеров будет проводиться ежегодно 1 марта – Шмыгаль

Индексация пенсий для всех категорий пенсионеров будет проводиться ежегодно 1 марта – Шмыгаль

15:05 07.09.2021
Почти 93% детей-сирот устроены в семьи - Минсоцполитики

Почти 93% детей-сирот устроены в семьи - Минсоцполитики

18:08 16.08.2021
Порядок выплаты пенсий с 1 сентября не изменится - Минсоцполитики

Порядок выплаты пенсий с 1 сентября не изменится - Минсоцполитики

16:37 03.08.2021
В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль

В Украине с 2023г начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями - Шмыгаль

15:22 15.07.2021
"УДАР Виталия Кличко" призывает провести перерасчет пенсий бывшим военным вместо временных надбавок

"УДАР Виталия Кличко" призывает провести перерасчет пенсий бывшим военным вместо временных надбавок

15:34 10.07.2021
Справедливость в выплате пенсий военным будет восстановлена - Зеленский

Справедливость в выплате пенсий военным будет восстановлена - Зеленский

20:42 09.07.2021
Военные-пенсионеры получат ежемесячную надбавку 2 тыс грн, минимальная пенсия составит 3,8 тыс. грн – премьер

Военные-пенсионеры получат ежемесячную надбавку 2 тыс грн, минимальная пенсия составит 3,8 тыс. грн – премьер

10:53 07.07.2021
"Укрпошта" будет бесплатно пересылать в ПФУ заявления о выплате пенсии

"Укрпошта" будет бесплатно пересылать в ПФУ заявления о выплате пенсии

20:19 30.06.2021
Зеленский подписал закон о повышении пенсий пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Зеленский подписал закон о повышении пенсий пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Боснийские сербы задумались о формировании собственных вооруженных сил

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

Минюст Украины передал ФГИ три исправительные колонии для приватизации

Поворозник подает в суд на бывшего советника Киевского городского головы

Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

Украинцы считают Дуду и Мицкевича одними из самых известных польских деятелей, а поляки – Тимошенко и Тараса Шевченко – исследование

Суд в Харькове подтвердил незаконность переименования проспекта в честь маршала Жукова

Требуя COVID-сертификатов при нынешней доле вакцинации, государство перекладывает ответственность за ее процесс на бизнес – УСТЦ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА