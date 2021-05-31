Рада в пятницу планирует заслушать Лазебную

Верховная Рада планирует на час вопросов к правительству в пятницу пригласить министра социальной политики Марину Лазебную.

"Согласно тем предложениям, которые прозвучали, на этой неделе стоит заслушать министра Лазебную, а на следующей - обсудить тарифную политику", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в понедельник.

С предложением пригласить на час вопросов к правительству Лазебную выступил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.