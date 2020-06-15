Политика

12:05 15.06.2020

Рада в четверг планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме - Разумков

1 мин читать
Рада в четверг планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме - Разумков

Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета министров, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На прошлой неделе был зарегистрирован, а на этой неделе будет рассматриваться закон о народовластии через украинский референдум, регистрационный номер 3612… в четверг, если все будет хорошо, мы сможем его рассматривать в первом чтении", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он напомнил, что законопроект внес президент Украины Владимир Зеленский и документ является неотложным.

Спикер также сообщил, что в четверг в повестку дня вносится доработанная программа действий правительства.

"Она уже поступила в Верховную Раду. Я думаю, у нас будет возможность ее рассмотреть и принять соответствующее решение", - сказал Разумков.

По его словам, Верховная Рада также рассмотрит и кадровые вопросы.

Теги: #верховная_рада #референдум #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 15.06.2020
Профильный комитет Рады 17 июня рассмотрит проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

Профильный комитет Рады 17 июня рассмотрит проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

11:36 15.06.2020
График работы Рады по сравнению с предыдущей пленарной неделей не меняется - Разумков

График работы Рады по сравнению с предыдущей пленарной неделей не меняется - Разумков

21:39 12.06.2020
Рада в четверг может принять за основу законопроект о всеукраинском референдуме

Рада в четверг может принять за основу законопроект о всеукраинском референдуме

18:09 11.06.2020
Поправку, позволяющую получать информацию о рабочих встречах и совещаниях в ОП, отклонил комитет Рады – депутат

Поправку, позволяющую получать информацию о рабочих встречах и совещаниях в ОП, отклонил комитет Рады – депутат

16:33 11.06.2020
Профильный комитет Рады рекомендовал принять во втором чтении изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

Профильный комитет Рады рекомендовал принять во втором чтении изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

15:22 11.06.2020
Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект, закрепляющий полномочия руководителя госслужбы в ГБР за его директором

Профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект, закрепляющий полномочия руководителя госслужбы в ГБР за его директором

12:56 11.06.2020
Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия

Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия

17:07 10.06.2020
Законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту не попал в конечный вариант проекта повестки дня профильного комитета - Монастырский

Законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту не попал в конечный вариант проекта повестки дня профильного комитета - Монастырский

10:31 10.06.2020
Профильный комитет ВР рассмотрит проект постановления о докладе главы НБУ в день пересмотра учетной ставки

Профильный комитет ВР рассмотрит проект постановления о докладе главы НБУ в день пересмотра учетной ставки

11:06 09.06.2020
В Раде зарегистрирован законопроект о народовластии через всеукраинский референдум

В Раде зарегистрирован законопроект о народовластии через всеукраинский референдум

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет Украине не применять отдельные ее положения - Лазебная

Известные ученые и общественные деятели Украины обращаются к Зеленскому с призывом прекратить политические преследования и сосредоточиться на консолидации общества

Тимошенко: Украине не понадобится кредит МВФ , если прекратить коррупцию с НДС и вернуть в бюджет 72 млрд грн от "Нафтогаза"

В Европарламенте предостерегают от политических преследований Порошенко

Германия и Франция должны четко заявить, что РФ нарушает условия Минских договоренностей - Волкер

ПОСЛЕДНЕЕ

Гетманцев назвал вмешательством в суверенитет контроль инфляции в меморандуме с МВФ

Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет Украине не применять отдельные ее положения - Лазебная

В Сваляве неизвестные повредили мемориал у Стены плача, Кулеба считает этот акт вандализма попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатье

Известные ученые и общественные деятели Украины обращаются к Зеленскому с призывом прекратить политические преследования и сосредоточиться на консолидации общества

Тимошенко: Украине не понадобится кредит МВФ , если прекратить коррупцию с НДС и вернуть в бюджет 72 млрд грн от "Нафтогаза"

В "Голосе" опасаются решения власти об отмене ВНО в этом году в целом

Госбюджет недополучил 14 млрд грн с октября по март из-за "скруток" с НДС

Поплавский избран председателем Аграрной партии

В Европарламенте предостерегают от политических преследований Порошенко

Ермак обсудил с внешнеполитическим советником Макрона детали Минского переговорного процесса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА