График работы Рады по сравнению с предыдущей пленарной неделей не меняется - Разумков

Народные депутаты на предстоящей пленарной неделе будут работать по графику, аналогичному прошлой пленарной неделе, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Все или почти все депутатские фракции и группы обратились со следующим предложением, чтобы на этой неделе мы использовали тот же график работы, что и на прошедшей пленарной неделе", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он уточнил, что народные депутаты будут работать с 10 до 15 с получасовым перерывом с 12 до 12.30.

По его словам, во вторник и в четверг депутаты работают в пленарном режиме до 15.00, а в среду и в пятницу до 14.00.

Разумков напомнил, что в пятницу традиционно состоится Час вопросов к правительству.