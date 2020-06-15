Политика

11:36 15.06.2020

График работы Рады по сравнению с предыдущей пленарной неделей не меняется - Разумков

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График работы Рады по сравнению с предыдущей пленарной неделей не меняется - Разумков

Народные депутаты на предстоящей пленарной неделе будут работать по графику, аналогичному прошлой пленарной неделе, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Все или почти все депутатские фракции и группы обратились со следующим предложением, чтобы на этой неделе мы использовали тот же график работы, что и на прошедшей пленарной неделе", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он уточнил, что народные депутаты будут работать с 10 до 15 с получасовым перерывом с 12 до 12.30.

По его словам, во вторник и в четверг депутаты работают в пленарном режиме до 15.00, а в среду и в пятницу до 14.00.

Разумков напомнил, что в пятницу традиционно состоится Час вопросов к правительству.

Теги: #верховная_рада #разумков
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