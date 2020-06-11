Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку, но собирался с ним встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не предлагал министру внутренних дел Украины Арсену Авакову уйти в отставку, но собирался с ним встретиться.

"Нет, я не предлагал. Он хотел со мной встретиться. Поэтому я с ним встречусь, мы это проговорим (разговор записывался 3 июня – ИФ)", - сказал он в интервью "Украинской правде", отвечая на соответствующий вопрос.

Зеленский указал, что не может дать однозначный ответ, на своем ли месте Аваков, после резонансных событий в Кагарлыке и Броварах, при этом упомянул, что в культуре других странах, если есть такие случаи, то за такие вещи должен нести ответственность сам министр.

Президент вновь напомнил, что с Аваковым есть договоренность о необходимости доведения до конца и получения результата в делах Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета.

"Шеремет – его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу, и общество это видит – там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе: все знают, что журналиста убили, все понимают, что кто-то за этим был и как это сделано. И даже кто-то сидит, кто-то куда-то исчез. Но ответа, вот такого чистого, откровенного ответа – вот его убили, вот убийца, он сидит, ему дали 30 лет - такого нет. Чистоты ответа нет", - пояснил президент.