Политика

17:28 05.06.2020

"Евросолидарность" призвала проукраинские политсилы к координации на местных выборах

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"Евросолидарность" призвала проукраинские политсилы к координации на местных выборах

Центральный совет партии "Европейская солидарность" на заседании в пятницу принял обращение ко всем демократическим и проукраинским политическим силам в Украине с призывом объединить усилия на запланированных местных выборах в противовес представителям партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявил лидер партии Петр Порошенко.

"Европейская солидарность как главная оппозиционная сила призывает к созданию коалиции проукраинских политических сил, к глубокой координации усилий на местных выборах. Поддержка согласованных кандидатов на должности городских голов и голов ОТГ должна защитить громады от еще одного нашествия дилетантов под брендом "Слуг" и сформировать профессиональные местные команды, способные эффективно решать проблемы, которые стоят перед громадой", - сказал Порошенко в видеообращении, опубликованном в его Twitter в пятницу.

Он также отметил важность обеспечить "взаимное непротивостояние проукраинских сил в тех областях, где на выборах есть угроза пятой колонны". "Нашими совместными усилиями мы должны минимизировать результат пророссийской "ОПЗЖ". При формировании большинства в местных советах оставить эту политическую силу на маргинесе", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

По словам политика, для реализации этих задач "Европейская солидарость" готова к координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами. "Вместе победим", - убежден Порошенко.

Очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов запланированы в Украине на 25 октября 2020 года.

Теги: #порошенко #евросолидарность #выборы
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