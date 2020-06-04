Зеленский поддержал идею создания Нацрады по вопросам развития туризма и снижения НДС для гостиниц

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею создания Национальной рады по вопросам развития туризма при президенте, а также снижения НДС для гостиниц и упрощения визового режима для иностранцев.

"Визы и НДС не решат проблемы глобально, но запустить поможет, немножко поддержит. Я в принципе не против создания Национальной рады как площадки, где мы могли бы собраться. Про НДС я согласен, но нужно поговорить с премьером", - сказал Зеленский в ходе встречи с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольске (Хмельницкая обл.) в четверг.

Он также согласился с идеей бизнеса о стратегическом планировании в туристической отрасли на 10-15 лет.

Кроме того, по словам Зеленского, в приоритете должны быть быстрые инструменты правительства, а не принятие законов.

"Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас - отмена виз для того списка стран, которые хотят к нам попасть. Это разные арабские страны и, самое главное, - Китай. Нам нужно конкурировать за туриста", - отметил президент.

Кроме того, он изъявил готовность способствовать выделению земли для строительства гостиниц в областях.

Представители сферы предложили направлять доходы от туристического сбора в фонд туризма, а не в местные бюджеты, а также запустить масштабную медиакампанию для популяризации украинского туристического направления.