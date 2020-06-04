Политика

16:23 04.06.2020

Зеленский поддержал идею создания Нацрады по вопросам развития туризма и снижения НДС для гостиниц

1 мин читать
Зеленский поддержал идею создания Нацрады по вопросам развития туризма и снижения НДС для гостиниц

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею создания Национальной рады по вопросам развития туризма при президенте, а также снижения НДС для гостиниц и упрощения визового режима для иностранцев.

"Визы и НДС не решат проблемы глобально, но запустить поможет, немножко поддержит. Я в принципе не против создания Национальной рады как площадки, где мы могли бы собраться. Про НДС я согласен, но нужно поговорить с премьером", - сказал Зеленский в ходе встречи с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольске (Хмельницкая обл.) в четверг.

Он также согласился с идеей бизнеса о стратегическом планировании в туристической отрасли на 10-15 лет.

Кроме того, по словам Зеленского, в приоритете должны быть быстрые инструменты правительства, а не принятие законов.

"Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас - отмена виз для того списка стран, которые хотят к нам попасть. Это разные арабские страны и, самое главное, - Китай. Нам нужно конкурировать за туриста", - отметил президент.

Кроме того, он изъявил готовность способствовать выделению земли для строительства гостиниц в областях.

Представители сферы предложили направлять доходы от туристического сбора в фонд туризма, а не в местные бюджеты, а также запустить масштабную медиакампанию для популяризации украинского туристического направления.

Теги: #туризм #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 04.06.2020
Зеленский инициирует либерализацию визового режима для туристов из Китая, арабских стран, Австралии, Новой Зеландии

Зеленский инициирует либерализацию визового режима для туристов из Китая, арабских стран, Австралии, Новой Зеландии

14:30 04.06.2020
Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

Ляшко пояснил, что Зеленский 3 июня в Хмельницком проверил, как будут работать кафе после снятия карантинных ограничений

14:28 04.06.2020
Кабмин может смягчить ограничения по количеству людей в тургруппах на следующей неделе - главсанврач

Кабмин может смягчить ограничения по количеству людей в тургруппах на следующей неделе - главсанврач

13:54 04.06.2020
Зеленский: Ткаченко – нормальная кандидатура, а для Одесской киностудии нужно находить инвестиции

Зеленский: Ткаченко – нормальная кандидатура, а для Одесской киностудии нужно находить инвестиции

13:12 04.06.2020
Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку была разработана до коронавируса – Зеленский

Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку была разработана до коронавируса – Зеленский

12:49 04.06.2020
Полиция изучит нарушение карантинных ограничений Зеленским - Геращенко

Полиция изучит нарушение карантинных ограничений Зеленским - Геращенко

05:40 04.06.2020
Зеленский хочет добавить строительство общежитий в программу "Большая стройка"

Зеленский хочет добавить строительство общежитий в программу "Большая стройка"

21:29 03.06.2020
Зеленский проинспектировал работу лаборатории микробиологических исследований в Хмельницкой области

Зеленский проинспектировал работу лаборатории микробиологических исследований в Хмельницкой области

19:07 03.06.2020
Производители аккумуляторов просят президента страны содействовать легализации закупок вторсырья

Производители аккумуляторов просят президента страны содействовать легализации закупок вторсырья

17:11 03.06.2020
Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём, но пропускать за 500$ на таможне не будут

Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём, но пропускать за 500$ на таможне не будут

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

Рада поддержала назначение Стефанишиной вице-премьером по евроинтеграции

Рада отправила на доработку в Кабмин программу деятельности правительства

Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём, но пропускать за 500$ на таможне не будут

Зеленский: у нас будет вице-премьер по ОПК или промполитике, один из кандидатов – Немилостивый

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о народовластии может быть принят в первом чтении до начала каникул Рады - Разумков

Отклонение Радой программы Кабмина не является основанием для его отставки – Разумков

Разумков считает, что Кабмин должен обнародовать меморандум с МВФ

Рада изменила порядок подтверждения соответствия информационной системы требованиям по защите информации

Рада разрешила ВСП продлевать срок командировок судей

Рада поддержала во втором чтении законопроект о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Рада продлила на год полномочия региональных служб по ветеринарно-санитарному контролю на границе

Рада продлила срок присуждения научной степени кандидата или доктора наук и выдачу соответствующих дипломов

Лукашенко потребовал от нового правительства решить проблему зависимости Беларуси от рынка РФ

МВД не собирается скрывать факты нарушений со стороны полицейских и обеспечит немедленную реакцию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА