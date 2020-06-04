Рада разрешила ВСП продлевать срок командировок судей

Верховная Рада разрешила Высшему совету правосудия продлевать срок командировок и специализации судей в другой суд аналогичного уровня не более чем на год.

За соответствующий̆ законопроект №2823 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" о командировках судей в порядке временного перевода судьи в другой суд" в целом проголосовали 288 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, данное изменение позволит предупредить возможность увеличения кадрового дефицита судей в отдельных судах и дестабилизации в осуществлении судопроизводства.

Согласно законопроекту, основанием для продления срока командировок и специализации судей в другой суд являются обращение председателя суда, в котором судья находился в командировке, и заявление судьи на продление срока командировки.