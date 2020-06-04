Политика

12:49 04.06.2020

Доверие почти ко всем правительствам стран G7 упало на фоне пандемии коронавируса - опрос

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Доверие почти ко всем правительствам стран G7 упало на фоне пандемии коронавируса - опрос

Граждане почти всех стран-членов G7 стали меньше доверять своим правительствам на фоне действий властей в условиях пандемии коронавируса, сообщило в четверг издание The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Kantar.

Так, в мае в общей сложности 48% респондентов стран G7 положительно оценивали действия властей в связи с эпидемией. При этом в апреле такую оценку давали 50% опрошенных, а в марте - 54%.

Наибольшее снижение уровня общественного доверия показала Великобритания, где этот индекс упал с 69% в апреле до 51% в мае. В США, Канаде, ФРГ, Франции и Италии уменьшение доверия варьировалось между двумя и шестью процентными пунктами.

The Guardian отмечает, что доверять своему правительству больше в итоге стали лишь жители Японии.

Опрос компании Kantar, занимающейся анализом рыночной конъюнктуры, был проведен в период между 28 мая и 1 июня, в нем участвовали 7 тыс. 12 человек.

Теги: #g7 #коронавирус #опрос
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