Украина готова к реализации более масштабной программы налаживания трансграничного сотрудничества в Венгрией и открытию новых КПВВ - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Венгрию подтвердил настроенность правительства Украины на реализацию более масштабной программы налаживания трансграничного сотрудничества, открытия новых пункта пропуска, в том числе пункта совместного контроля.

"Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе. Мы будем тесно взаимодействовать с венгерским правительством для того, чтобы максимально упростить пересечение границы. И я подтверждаю настроенность правительства Украины на реализацию более масштабной программы налаживания трансграничного сотрудничества, открытия новых пункта пропуска, в том числе пункта совместного контроля", - сказал Кулеба в ходе пресс-конференции в Будапеште в пятницу после встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Также руководитель украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что он и глава МИД Венгрии подписали документ о кредите. "Это не просто стечение обстоятельств, это свидетельство того, что мы действительно уделяем важное внимание экономическому взаимодействию, развитию торговли между нашими странами", - пояснил он.

Кулеба отметил, что в ходе переговоров поднял вопрос о нескольких украинских компаниях, которые заинтересованы инвестировать в Венгрию. "И также, как Петер, который поднял вопрос нескольких венгерских компаний в Украине, я также поднял вопрос нескольких украинских компаний, которые заинтересованы инвестировать в Венгрию, которые заинтересованы торговать с Венгрией. И будем и в дальнейшем уделять важное внимание развитию экономического взаимодействия", - подчеркнул Кулеба.

По словам министра, сейчас товарооборот между странами колеблется в рамках $2.5-3 млрд. "Но я убежден, что совместными усилиями мы можем показать качественно новую цифру. Этому будут способствовать те решения, которые мы, надеюсь, будем принимать", - добавил он.

Кроме того, глава МИД Украины обратил внимание на то, что в ходе встречи поставил вопрос увеличения венгерских квот для украинских автомобильных перевозчиков и договорился с Сийярто, что профильные министерства обеих стран проведут по этому поводу предметные консультации для того, чтобы найти взаимоприемлемые решения.

Также Кулеба подчеркнул, что принял для себя принципиальное решение о том, что свой первый заграничный визит в статусе министра иностранных дел осуществит именно в Венгрию, "страну, которая является чрезвычайно важной для всей Европы, чрезвычайно важной для Центральной Европы и чрезвычайно важной для Украины".