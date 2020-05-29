Политика

15:09 29.05.2020

Нардеп Корниенко задекларировал более 984 тыс грн дохода от предпринимательской деятельности

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Нардеп Корниенко задекларировал более 984 тыс грн дохода от предпринимательской деятельности

Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко задекларировал более 984 тыс грн дохода от предпринимательской деятельности в своей электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год, обнародованной в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно декларации, Корниенко также получил 210 тыс грн дохода от отчуждения движимого имущества, 29 тыс 677 грн от сдачи имущества в лизинг, 21 тыс 236 грн страховых выплат, 23 тыс 953 грн оплаты за обучение от партии "Слуга народа", 48 тыс 844 грн зарплаты от ООО "Електроспец плюс" и 159 тыс 953 грн депутатской зарплаты.

Супруга депутата Ольга Корниенко, согласно декларации, получила за год 21 тыс 713 грн зарплаты, 7,74 тыс грн социальной помощи и 450 тыс грн дохода от продажи корпоративных прав и ценных бумаг.

В собственности у руководителя партии "Слуга народа" и его жены - квартира в Киеве площадью 113 кв.м. и стоимостью 4 млн 412 тыс 554 грн, квартира в Черкассах площадью 85 кв.м. стоимостью 200 тыс грн. Помимо этого семья депутата владеет участком на 1300 кв.м и домом в с. Буда-Бабинецкая Бородянского района Киевской области, стоимость которых не указана в декларации.

Корниенко также задекларировал два транспортных средства: Citroen C5 Aircross HDi 180 2019 года выпуска стоимостью почти 951 тыс грн и Seat Ibiza 2011 года выпуска.

Ольге Корниенко принадлежит 45% корпоративных прав в ООО "Тиммастер", а ее супруг является контролером в общественной организации "Биржа молодежных проектов" и "Фонд содействия студенческому совету города Киева". Также депутату принадлежит 50% авторских прав на песни группы "2Саша".

Наличными семья первого заместителя председателя фракции хранит $70 тыс и 500 тыс грн. Александр Корниенко является руководителем общественного объединения "Команда Зе" и политической партии "Слуга народа".

Теги: #корниенко #декларация #слуга_народа
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