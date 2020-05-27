Политика

10:49 27.05.2020

В посольстве США подчеркивают важность сохранения независимости НСЗУ

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В посольстве США подчеркивают важность сохранения независимости НСЗУ

В посольстве США в Украине отмечают важность того, чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оставалась независимым органом.

"Независимая и профессиональная Национальная служба здоровья Украины имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцев к современной и эффективной медицине. Мы готовы продолжать партнерство с правительством Украины для укрепления независимости таких институтов, как НСЗУ, мы также совместно работаем в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook в среду.

Как сообщалось, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов продлен до 27 мая.

Среди требования к кандидату, в частности, опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения - не менее трех лет. Такое требование, в частности, не дает возможность участия в конкурсе представителей НСЗУ.

Ранее на заседании правительства министр здравоохранения Степанов сообщил, что по итогам конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

Команда НСЗУ призвала президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова содействовать проведению открытого и прозрачного конкурса на главу НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения на эту должность. Коллектив подчеркивает, что в результате конкурса главой Нацслужбы должен быть назначен "профессионал, способный достойно продолжить трансформацию системы здравоохранения Украины ради здоровья граждан, создание надлежащих условий труда медработников, обеспечение прозрачного и эффективного использования средств налогоплательщиков, направляемых на медобслуживание пациентов".

Коллектив НСЗУ просит при проведении нового конкурса соблюсти определенные законодательством процедуры, чтобы избежать недостатков, допущенных при проведении собеседования. В частности, коллектив призывает при проведении конкурса заблаговременно предупреждать кандидатов о проведении его этапов, приглашать к участию наблюдателей, в частности от организаций гражданского общества, проводить видеозапись во время собеседования с последующей ее публикацией в соответствии с законодательством.

Теги: #посольство_сша #нсзу
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