Политика

20:45 22.05.2020

Замглавы МИД Украины обсудил с послом Болгарии вопрос обеспечения национальных прав украинских болгар в рамках проводимой в Украине админреформы

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Замглавы МИД Украины обсудил с послом Болгарии вопрос обеспечения национальных прав украинских болгар в рамках проводимой в Украине админреформы

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе общения с послом Болгарии в Украине Костадином Коджабашевым отметил, что продолжающаяся административно-территориальная реформа в Украине никоим образом не влияет на уровень обеспечения прав национальных меньшинств, в частности болгарской общины Одесской области, сообщается на сайте МИД Украины в пятницу.

"Дипломаты всегда находят общий язык. Между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины в Украине. Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе", - сказал Боднар.

В свою очередь, посол отметил важность сохранения национальной, культурной и языковой идентичности болгарского национального меньшинства в Украине и выразил готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству по решению всех актуальных вопросов.

Во встрече также приняла участие народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяна Плачкова. В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении диалога в этой сфере, в том числе на межпарламентском уровне, говорится в сообщении.

Теги: #болгария #админреформа #мид
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