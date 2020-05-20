Политика

16:24 20.05.2020

Зеленский: поездку в Оман оплатила моя семья и я не летал туда как "Петр Инкогнито"

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Зеленский: поездку в Оман оплатила моя семья и я не летал туда как "Петр Инкогнито"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его частную поездку в Оман оплатила его семья, которая поехала в эту страну, а эта поездка была использована также для налаживания отношений с султанатом.

"У меня есть семья и дети, которые полетели в Оман на отдых. У них есть такая возможность, право на это. Правда в том, что у меня были встречи ради Украины, моя семья оплатила отель, в том, что я имею право полететь не инкогнито, по билету, который был куплен, и где написано не "Петр Инкогнито", а Владимир Зеленский", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Зеленский указал, что в Омане на то время даже не было посла и нормальных дипломатических и экономических отношений.

По словам президента, он не хотел использовать государственные ресурсы для встречи с руководителями этого государства.

"Моя семья оплатила номер в отеле, я прилетел. Был там где-то трое суток, и вернулся в Украину так быстро, как смог, чтобы заниматься иранской трагедией. Кстати, в которой мы победили, в том плане, что иранская сторона признала попадание в самолет своей ракеты", - отметил Зеленский.

Президент считает, что не должен отчитываться о своей частной поездке. "Я не брал с собой свой Офис, своих помощников, министра иностранных дел. Полетел, встретился, сделали, я думаю, очень важные вещи. Этот человек сейчас руководит государством Оман", - сказал он.

Теги: #зеленский #оман
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