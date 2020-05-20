После окончания эпидемии коронавируса будут сделаны выводы о работе глав ОГА - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести кадровые выводы относительно деятельности глав областных государственных администраций (ОГА) после окончания эпидемии коронавируса.

"Все выводы по ним - после того, как мы закончим (решение вопросов по противодействию COVID-19 – ИФ)", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве в среду.

По словам президента, глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук продемонстрировал высокий уровень профессионализма во время эпидемии, в то же время в других областях результаты работы их руководителей могут оказаться неудовлетворительными.

"Эта инфекция нам показывает, какие "заболевания "есть в государственном аппарате. И сразу после COVID-19 будут решения, решительные шаги", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас увольнение глав ОГА может осложнить работу по противодействию коронавирусу.