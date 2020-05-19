Политика

13:06 19.05.2020

Минреинтеграции хочет разработать механизм привлечения к ответственности иностранцев за попытки легитимации аннексии Крыма Россией

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Минреинтеграции хочет разработать механизм привлечения к ответственности иностранцев за попытки легитимации аннексии Крыма Россией

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины хочет разработать механизм привлечения к ответственности граждан других государств за попытки легитимации аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией.

"Разработка механизма привлечения к ответственности иностранцев и лиц без гражданства за действия, который направлены на попытки легитимации аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в драфте проекта программы деятельности Минреинтеграции, который опубликован на сайте ведомства.

В частности, предполагается в сотрудничестве с Министерством иностранных дел до конца 2021 года разработать и подать в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Теги: #крым #минреинтеграции
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