Политика

16:46 18.05.2020

Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины

1 мин читать
Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

"Президент отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел", - сказал он в понедельник на встрече с представителями крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба главы государства.

Э.Джапарова в 2002-2003 гг. работала на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. С марта 2008 года по январь 2010 года занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. С октября 2015 года по апрель 2016 года - советник министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины.

На парламентских выборах 2019 года баллотировалась от партии "Украинская стратегия Гройсмана" под четвертым номером в списке.

Теги: #зеленский #джапарова #кадры #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 18.05.2020
Зеленский в ближайшие дни подпишет указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников

Зеленский в ближайшие дни подпишет указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников

16:25 18.05.2020
Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента по решению проблем крымских татар

Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента по решению проблем крымских татар

13:28 18.05.2020
14 областей уже полностью выплатили медикам надбавки за март, также в регионах начали выплаты за апрель – совещание у Зеленского

14 областей уже полностью выплатили медикам надбавки за март, также в регионах начали выплаты за апрель – совещание у Зеленского

11:54 18.05.2020
Треть украинцев оценивают первый год правления Зеленского на отлично - соцопрос

Треть украинцев оценивают первый год правления Зеленского на отлично - соцопрос

11:50 18.05.2020
Зеленский: украинская армия всегда рассчитывает на своих резервистов

Зеленский: украинская армия всегда рассчитывает на своих резервистов

09:53 18.05.2020
Зеленский: обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину, а крымские татары и украинцы – в родные дома

Зеленский: обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину, а крымские татары и украинцы – в родные дома

22:35 17.05.2020
Украина находится на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе - МИД

Украина находится на финальной стадии подачи меморандума в Арбитражный трибунал по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе - МИД

19:57 17.05.2020
МИД призывает международное сообщество помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе

МИД призывает международное сообщество помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе

11:52 17.05.2020
Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Зеленский почтил память жертв политических репрессий

00:39 17.05.2020
За границей 141 украинцев лечатся от коронавируса

За границей 141 украинцев лечатся от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ ТАТАРЫ

Зеленский в ближайшие дни подпишет указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников

КРЫМ ЗЕЛЕНСКИЙ ТАТАРЫ

Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента по решению проблем крымских татар

СВЕТЛИЧНАЯ ПАРТИЯ

Партия региональных лидеров может состояться - Светличная

СВЕТЛИЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Центральная власть сама отдает лидерство мэрам - Светличная

СВЕТЛИЧНАЯ РЕФОРМЫ

Полномочия префектов и местных советов должны быть четко разграничены - нардеп Светличная

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия региональных лидеров может состояться - Светличная

Центральная власть сама отдает лидерство мэрам - Светличная

Полномочия префектов и местных советов должны быть четко разграничены - нардеп Светличная

ЕС призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму

Нардепы от "Голоса" согласятся стать наблюдателями в ТКГ, если это будет частью реализации их "Плана холодной деоккупации" Крыма и Донбасса – Рахманин

Разумков надеется, что Рада в ближайшее время разблокирует вопрос подписания принятого законопроекта о банковской деятельности

Тимошенко: Нужно запустить общественный транспорт и дать людям возможность работать

Постепенное возвращение журналистов к обычной работе в Раде будет возможно со смягчением карантинных мер - Разумков

Кабмин рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина - Шмыгаль на совещании у Зеленского

Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА