Политика

16:25 18.05.2020

Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента по решению проблем крымских татар

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Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента по решению проблем крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента, в составе которой будут крымские татары, для решения проблемных вопросов крымскотатарского народа.

"Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", - сказал он в понедельник на встрече с представителями крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Президент заверил, что никаких проблем с выделением земли и строительством квартир нет. Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев обеспечит выполнение этого поручения. Зеленский предложил обсудить в рабочей группе детали о выделении жилья для крымских татар.

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Также на административной границе Херсонской области и временно оккупированной Автономной Республики Крым будет построен большой хаб.

"Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, "витрину" нашей страны", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил благодарность президенту за чествование памяти жертв депортации.

"Мы очень благодарны за то, что сегодня 76-я годовщина отмечается на таком уровне, инсталляции с крымскотатарским флагом на здании Кабмина и сегодня, знаю, будут на здании Офиса президента. Благодарны за ваши заявления, опубликованные сегодня, за распоряжения МИД. Мы очень надеемся, что тема Крыма, тема возвращения в Украину и восстановления территориальной целостности Украины никогда не исчезнет с повестки дня руководства нашего государства", - сказал он.

Также Джемилев поддержал решение Зеленского о создании рабочей группы, которая будет заниматься проблемами крымских татар.

Теги: #крым #зеленский #татары
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