Политика

16:21 16.05.2020

Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ для усиления процесса реформ в Украине – Ермак на встрече с послами G7 и ЕС

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Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ для усиления процесса реформ в Украине – Ермак на встрече с послами G7 и ЕС

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что украинская власть намерена уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса президент Владимир Зеленский недавно назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который осуществляет организационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета реформ.

Как сообщает в субботу пресс-служба Офиса президента, об этом Ермак рассказал на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине.

Саакашвили, который также присутствовал на встрече, рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета реформ.

"В частности, глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжения дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач – координация сотрудничества с международными организациями", - говорится в сообщении.

Саакашвили отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение президенту Зеленскому.

Ермак также представил дипломатам Александра Ольшанского, который указом президента назначен заместителем главы Исполнительного комитета реформ.

Теги: #кадры #g7 #ес #саакашвили #реформы
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