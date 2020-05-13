Политика

16:09 13.05.2020

ОПЗЖ будет игнорировать Шмыгаля за его отношение к Дню Победы 9 мая - Рабинович

1 мин читать

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в полном составе покинула сессионный зал во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины в среду, 13 мая.

Народный депутат, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что покинув зал перед началом часа вопросов к правительству, фракция выразила протест против заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что для него не существует праздника 9 мая.

"Я напомню то, о чем мы ранее уже заявили: если для Шмыгаля не существует такого праздника, как День Победы, то для нашей фракции не существует такого премьера, как Шмыгаль, для нас нет этого Кабмина. Ни в одном мероприятии, где будет участвовать Шмыгаль и его правительство, мы участвовать не будем! Нам с ними не о чем больше говорить. И так будет продолжаться до тех пор, пока Шмыгаль не покается, не извинится перед ветеранами Великой Отечественной войны, которые празднуют 9 мая", - заявил Рабинович в кулуарах парламента.

Теги: #опзж #рабинович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:30 09.05.2020
В Одессе заблокировано проведение автопробега ОПЗЖ - СМИ

В Одессе заблокировано проведение автопробега ОПЗЖ - СМИ

20:45 04.05.2020
Карантин не должен помешать празднованию Дня победы - нардеп Рабинович

Карантин не должен помешать празднованию Дня победы - нардеп Рабинович

16:30 16.04.2020
В ОПЗЖ уверены, что в Раде зарегистрируют законопроект о временном действии принятых изменений в регламент - Бойко

В ОПЗЖ уверены, что в Раде зарегистрируют законопроект о временном действии принятых изменений в регламент - Бойко

16:21 14.04.2020
Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект ОПЗЖ о референдумах по народной инициативе коррупционным - Юрчишин

Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект ОПЗЖ о референдумах по народной инициативе коррупционным - Юрчишин

10:09 01.04.2020
Рабинович: Когда я стану генпрокурором, я накажу всех голосовавших за продажу земли

Рабинович: Когда я стану генпрокурором, я накажу всех голосовавших за продажу земли

21:17 31.03.2020
Рабинович: Мы привлечем к ответственности каждого, кто причастен к продаже украинской земли

Рабинович: Мы привлечем к ответственности каждого, кто причастен к продаже украинской земли

14:53 26.03.2020
СМИ составили список меценатов, которые помогают врачам бороться с эпидемией

СМИ составили список меценатов, которые помогают врачам бороться с эпидемией

09:33 26.03.2020
Рабинович: После пандемии коронавируса мир уже не будет таким, как прежде

Рабинович: После пандемии коронавируса мир уже не будет таким, как прежде

21:15 25.03.2020
Рабинович: Власти нужно думать, что делать, когда из-за карантина у людей закончатся деньги!

Рабинович: Власти нужно думать, что делать, когда из-за карантина у людей закончатся деньги!

16:09 24.03.2020
Столар призвал украинский бизнес прийти на помощь своей стране

Столар призвал украинский бизнес прийти на помощь своей стране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ БАНКИ ЗАКОН

Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

КИЕВ РАЗУМКОВ ВЫБОРЫ

Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева

КАРАНТИН РАДА РАБОТА

Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

ЕС БАНКИ РАДА ЗАКОН

Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

ЗАКОНОПРОЕКТ БАНКИ РАДА ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект, необходимый для заключения новой программы с МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Карантин пока только смягчен и это касается отдельных видов деятельности - Зеленский

Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

Рада ушла на перерыв из-за возгорания пульта нардепа Максима Ткаченко

Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в эвакуации и продлении необходимых сроков пребывания для украинцев в условиях эпидемии коронавируса

Украина твердо стоит на пути к реформам - посол Франции

Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева

Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

Великобритания продолжит поддерживать Украину в усилиях по реализации реформ в банковском секторе

Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА