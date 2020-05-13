ОПЗЖ будет игнорировать Шмыгаля за его отношение к Дню Победы 9 мая - Рабинович

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в полном составе покинула сессионный зал во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины в среду, 13 мая.

Народный депутат, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что покинув зал перед началом часа вопросов к правительству, фракция выразила протест против заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что для него не существует праздника 9 мая.

"Я напомню то, о чем мы ранее уже заявили: если для Шмыгаля не существует такого праздника, как День Победы, то для нашей фракции не существует такого премьера, как Шмыгаль, для нас нет этого Кабмина. Ни в одном мероприятии, где будет участвовать Шмыгаль и его правительство, мы участвовать не будем! Нам с ними не о чем больше говорить. И так будет продолжаться до тех пор, пока Шмыгаль не покается, не извинится перед ветеранами Великой Отечественной войны, которые празднуют 9 мая", - заявил Рабинович в кулуарах парламента.