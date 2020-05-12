Политика

14:51 12.05.2020

Саакашвили обсудил с временной поверенной в делах США вовлечение американского агентства по развитию в программу реформирования Украины

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Саакашвили обсудил с временной поверенной в делах США вовлечение американского агентства по развитию в программу реформирования Украины

Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский провели встречу с временной поверенной в делах США Кристиной Квин

"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины. У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области", - написал Саакашвили на странице в Фейсбуке во вторник.

Теги: #сша #саакашвили #квин
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Интерфакс-Украина
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