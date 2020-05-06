Политика

13:39 06.05.2020

В средине июля Рада огласит о проведении местных выборов - Корниенко

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В средине июля Рада огласит о проведении местных выборов - Корниенко

В средине июля Верховная Рада своим голосованием огласит о проведении местных выборов в октябре 2020 года, заявил руководитель партии и первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Ближайшие две-три недели мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до средины июля Верховная Рада выполнит свои конституционную функцию и огласит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В остальных субъектах новосозданных громад это сделает ЦИК", - заявил Корниенко в среду на брифинге у здания Верховной Рады.

Теги: #верховная_рада #корниенко #выборы
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