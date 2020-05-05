Политика

11:59 05.05.2020

Во фракции "Голос" бьют тревогу по поводу вероятного возвращения старых методов финансирования медицины

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Во фракции "Голос" бьют тревогу по поводу вероятного возвращения старых методов финансирования медицины

Возвращение Кабинета министров к старым методам финансирования учреждений здравоохранения убьет медицинскую реформу, считает народный депутат из фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

"Завтра Кабмин убьет медицинскую реформу. Уже готово постановление, которое вернет к старым методам финансирования, и снова будут платить за пустые кровати в огромных больницах, где главные врачи ездят не просто на джипах, а яхтах", - написала Устинова во вторник на своей странице в Facebook.

По словам народного депутата, "старая система победила" и после того, как Кабмин это поддержит, то произойдет "коллапс системы", поскольку 60% медицинских учреждений уже перешли на новые правила финансирования.

Парламентарий также утверждает, что Кабмин намерен сменить главу национальной службы здоровья без проведения конкурса. "По моей информации завтра на Кабмине (на заседании Кабмина – ИФ), чтобы провернуть это все, хотят быстро в обход конкурса - так как Сovid и можно все, освобождать и назначать кого хочешь - поставить своего человека руководителем национальной службы здоровья", - отметила Устинова.

Теги: #устинова #медреформа #голос
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