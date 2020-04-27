Политика

12:44 27.04.2020

Украина настаивает на возвращении "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ - Кулеба

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Украина настаивает на возвращении "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ - Кулеба

Бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в Иране 8 января 2020 года, должны быть возвращены в Украину, заявио министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом.

"Глава Министерства иностранных дел Украины отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии", - сообщает пресс-служба МИД.

Также во время разговора Кулеба подчеркнул, что украинская сторона настроена продолжать диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты соответствующих компенсаций родным и близким погибших.

Министр иностранных дел Ирана в свою очередь подчеркнул, что слова представителя комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассана Норузи, который ранее заявил, что военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер, а движение самолета было "очень подозрительным", не соответствуют действительности и официальной полиции Ирана. Он подчеркнул, что заявление депутата уже получило соответствующую правовую оценку, а в рамках расследования трагедии уже был задержан ряд лиц.

Зариф также заверил Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию и выяснить все её обстоятельства, установить виновных и привлечь их к ответственности.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #кулеба #иран #мид
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