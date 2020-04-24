Кулеба выступит по случаю официального открытия председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступит на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ (ФСОБ) в среду, 29 апреля, по случаю официального открытия председательства Украины в Форуме, сообщает ОБСЕ.

"Встреча, которая состоится удаленно на платформе Zoom, является первой в истории ФСОБ, которая будет проводиться полностью онлайн", - говорится в сообщении на сайте ОБСЕ в пятницу.

Отмечается, что Кулеба обратится к представителям государств-участников ОБСЕ и представит приоритеты и цели Украины на период своего председательства, который продлится до конца летнего перерыва.

Как сообщает ОБСЕ, председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности меняется три раза в год.