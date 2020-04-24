Политика

13:57 24.04.2020

Рада не отменила свое решение о принятии изменений в закон о местном самоуправлении

2 мин читать
Рада не отменила свое решение о принятии изменений в закон о местном самоуправлении

Верховная Рада не поддержала проект постановления об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и целом законопроекта об изменениях в закон "О местном самоуправлении в Украине".

За соответствующий проект постановления №2653-П проголосовали 43 народных депутатов при необходимых 226.

Автор проекта постановления внефракционный народный депутат Антон Поляков обосновывает свое требование нарушением регламента Рады и Конституции Украины при рассмотрении и принятии законопроекта.

Согласно существующий процедуре председатель Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, если в парламенте зарегистрирован хоть один проект постановления об отмене результатов голосования за законопроект.

Как сообщалось, Рада приняла во втором чтении и целом законопроект №2653 о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении" 16 апреля.

Согласно принятым изменениям в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" вводится понятие административного центра территориальной громады и территории территориальной громады.

Законопроект предлагает до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины уполномочить Кабинет министров Украины определять административные центры и территории территориальных громад, и подавать в Верховную Раду проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

Решение Кабинета Министров Украины об определении административных центров территориальных громад и утверждение территорий территориальных громад подается в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных громад.

Помимо этого, законопроект определяет, что в 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей территориальных громад, территории которых утверждены Кабинетом министров Украины на основании этого закона, проводятся одновременно с очередными местными выборами 2020 года.

Теги: #верховная_рада #самоуправление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 24.04.2020
Разумков закрыл внеочередное заседание Рады

Разумков закрыл внеочередное заседание Рады

14:40 24.04.2020
Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

13:42 24.04.2020
Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

13:18 24.04.2020
В Раде началось внеочередное пленарное заседание

В Раде началось внеочередное пленарное заседание

11:17 24.04.2020
Финкомитет Рады пригласил представителей МВФ участвовать в обсуждении ко второму чтению банковского законопроекта

Финкомитет Рады пригласил представителей МВФ участвовать в обсуждении ко второму чтению банковского законопроекта

11:12 24.04.2020
Рада не будет рассматривать на внеочередном заседании в пятницу кадровые вопросы – нардеп Корниенко

Рада не будет рассматривать на внеочередном заседании в пятницу кадровые вопросы – нардеп Корниенко

09:31 24.04.2020
Депутат Вельможный заявляет, что здоров и примет участие во внеочередном заседании Рады

Депутат Вельможный заявляет, что здоров и примет участие во внеочередном заседании Рады

17:43 22.04.2020
Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 24 апреля

Разумков созывает внеочередное заседание Рады на 24 апреля

16:17 22.04.2020
В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая – Зеленский

В Украине еще не было такой "молодой" Верховной Рады, ментально она другая – Зеленский

16:16 22.04.2020
"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и призывает принять его в пятницу - Геращенко

"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и призывает принять его в пятницу - Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада "провалила" все проекты постановлений, блокирующие подписание спикером противодействующего "законодательному спаму" законопроекта

В Раде началось внеочередное пленарное заседание

Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером Украины как недружественный шаг Киева - посол Грузии

Разумков распорядился создать рабочую группу для подготовки законопроекта о парламентской оппозиции

Никакой конкретики по встрече "нормандской четверки" нет - Песков

ПОСЛЕДНЕЕ

Поддержка кандидатуры Саакашвили на пост вице-премьера среди депутатов от "Слуги народа" после встречи снизилась - Потураев

Кулеба: Я хочу, чтобы Украина развивалась как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией

Конференция по вопросам реформ в Украине, запланированная на июль в Литве, будет перенесена - Кулеба

"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Саакашвили вице-премьером Украины - Порошенко

Кулеба выступит по случаю официального открытия председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

У "Слуги народа" пока нет однозначной позиции по кандидатуре Саакашвили на пост вице-премьера - депутат Мошенец

В Раде блокируют инициативу "Евросолидарности" провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта об обязательном страховании медиков – Герасимов

Я не собираюсь идти на выборы осенью - Саакашвили

Саакашвили о соглашении о ЗСТ с Турцией: Нельзя его в этом виде подписывать

Тбилиси может расценить назначение Саакашвили вице-премьером Украины как недружественный шаг Киева - посол Грузии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА