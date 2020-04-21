Подразделение Офиса президента, занимающееся вопросами нацбезопасности и обороны, претерпевает организационные и кадровые изменения, отмечают в ОП

Структурное подразделение Офиса президента Украины, отвечающее за вопросы национальной безопасности и обороны, сейчас проходит стадию реорганизации и уточнения задач, некоторые управленческие вертикали нуждаются в более жесткой координации и должны иметь более проактивную публичную позицию, отмечают в ОП.

"По мнению представителя Офиса президента Романа Машовца, который работает над обновленным форматом подразделения, департамент национальной безопасности и обороны проходит этап существенной адаптации под новые гибридные вызовы, которые имеют различную природу. Он должен более активно разрабатывать инструменты противодействия провокациям, которые оппоненты постоянно используют в своих операциях", - говорится в комментарии пресс-службы ОП, переданном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

В ОП указали, что ранее и профильный заместитель руководителя Офиса президента Украины (Анна Коваленко – ИФ), и специальный директорат отвечали за весь спектр координационных работ, но это сводилось преимущественно к накоплению информации.

"Сейчас задача формулируется несколько жестче – разработка проактивной действенной реакции на провокации и усиление роли разведывательных функций", - подчеркнули в Офисе Зеленского.

В пресс-службе ОП отметили, что вскоре в департаменте обороны и нацбезопасности Офиса президента будут приняты кадровые решения.