Политика

18:56 14.04.2020

Украина может потерять до 4% ВВП, лишив поддержки креативную индустрию в период карантина – нардеп Ткаченко

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Украина может потерять до 4% ВВП, лишив поддержки креативную индустрию в период карантина – нардеп Ткаченко

Отсутствие господдержки креативной индустрии в период карантина может привести к массовой безработице в отрасли и падению ВВП, заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что если государство не сможет разработать для предприятий малого и среднего бизнеса комплексный пакет антикризисных мер, то после выхода из карантина Украина может столкнуться с массовой безработицей, большим количеством банкротств и падением ВВП. "Потому что люди, задействованные в этих сферах, генерят существенную долю пополнения бюджета не только в крупных городах, но и в целом по стране. Одна только креативная индустрия, фактически целиком состоящая из МСБ, дает 4% ВВП Украины. И мы можем это потерять", - отметил он.

По словам Ткаченко, ранее украинский медиабизнес не сталкивался с настолько масштабным кризисом. "В медиапространстве падение рекламных доходов в разных сферах составляет от 30 до 50%. Ни в 2008-м, ни ранее, в 1999 году, украинский медиабизнес еще не сталкивался с таким кризисом", - подчеркнул он.

По мнению Ткаченко, власти должны рассмотреть не только вопрос финансовых вливаний в отрасль со стороны государства, но и позаботиться о налоговых преференциях, временной отмене оплаты аренды, уменьшении социального налога и возможности для медиаотрасли получать беспроцентные кредиты.

"Важно понять, что если сейчас сфера не получит средств и поддержки, то это приведет к падению доходов как государственного бюджета, так и ВВП. То есть, закрыв глаза на миллионы людей и сэкономив сегодня на предпринимателях, которые дают наибольшую добавленную стоимость, мы впоследствии лишим страну будущего", - подчеркивает депутат.

Теги: #ткаченко #ввп
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