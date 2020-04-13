Вариант рассмотрения законопроекта о банках пока не определен, слово за "Слугой народа" – нардеп Железняк

Вариант рассмотрения на пленарном заседании во втором чтении законопроекта №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" пока не определен, решающее слово остается за фракцией "Слуга народа", заявляет первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заместитель председателя парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Пока что информации о том, каким будет рассмотрение в зале, нет. Есть несколько вариантов: или с использованием этой статей регламента 119 и 45, или, возможно, будут какие-то регламентные изменения, которые сделают невозможным такой поправочный спам для этого законопроекта и для следующих законопроектов. Пока что решения мы ожидаем от коалиции", - сказал Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, есть информация, что в понедельник на заседании фракции "Слуга народа" обсудит вопрос, "как выходить из этой ситуации". "Мы будем наверняка поддерживать любые варианты, которые позволят правильно согласно закону, в соответствии с Регламентом, решить эту ситуацию, но не создать прецедент на будущее, когда будут проходить "плохие" законопроекты. Все-таки народные депутаты элементарно имели возможность на свои поправки", - сказал парламентарий.

"Поэтому будем смотреть, изучать предложения коалиции. Надеемся, они (депутаты фракции "Слуга народа" - ИФ) также тщательно изучают наши предложения", - добавил Железняк.