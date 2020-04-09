Глава МИД Швеции заверила, что санкции против РФ будут действовать до полного выполнения нею Минских договоренностей

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила, что санкции против РФ должны оставаться в силе до полного выполнения нею Минских договоренностей и деоккупации Крыма, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба проинформировал шведскую коллегу о развитии переговоров в формате Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и в Нормандском формате. Анн Линде подтвердила неизменность позиции Швеции о необходимости сохранения санкционного давления на Россию до полного выполнения Москвой своих обязательств по Минским договоренностям и деоккупации АР Крым," - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в четверг.

Кулеба и Линде договорились поддерживать тесное сотрудничество по этим вопросам во время шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году и провести с этой целью консультации между МИД двух государств в текущем году.

Главы МИД обсудили меры по противодействию распространению COVID-19. Дмитрий Кулеба заручился поддержкой шведской стороны о неприменении к гражданам Украины на территории Швеции санкций за нарушение визового режима из-за карантинных мероприятий.

Также министры обменялись мнениями по углублению сотрудничества в энергетической и правоохранительной сферах.