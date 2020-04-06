Политика

19:39 06.04.2020

Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках ТКГ и его создание должно быть отработано с участниками Нормандского формата – Зеленский

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Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках ТКГ и его создание должно быть отработано с участниками Нормандского формата – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что "Консультативный совет" в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, об идее создания которого стало известно после заседания ТКГ 11 марта, должен стать техническим инструментом с совещательными функциями, а его создание должно быть отработано с международными партнерами-участниками Нормандского формата.

"Как предполагается, Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов (предусмотренные Минскими договоренностям консультации и согласование ряда вопросов с представителями ОРДЛО – ИФ) с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях", - говорится в ответе главы государства на петицию на его официальном сайте от 16 марта с требованием отозвать подписи представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом заседания ТКГ 11 марта.

Зеленский указал, что вопрос о создании Консультативного совета подлежит также предметной отработке с международными партнерами – участниками Нормандского формата.

Президент пояснил, что подписание протокола заседания ТКГ 11 марта 2020 года является частью текущей работы по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей.

Он напомнил, что в пунктах 9, 11 и 12 упомянутого комплекса мер предполагается проведение консультаций и согласования в рамках ТКГ ряда вопросов (восстановление контроля Украины над госграницей, местные выборы, конституционная реформа) с представителями ОРДЛО.

"Пунктом 7 Протокола по итогам консультаций ТКГ относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана президента Украины П.Порошенко и инициатив президента России В.Путина от 5 сентября 2014 года, предусмотрено продление инклюзивного общенационального диалога", - говорится в ответе Зеленского на петицию.

Глава государства указал, что в протоколе заседания ТКГ от 11 марта 2020 года было "зафиксировано намерение о создании механизма практической организации таких консультаций".

Зеленский также обратил внимание, что состав ТКГ четко определен в преамбулах протокола по итогам консультаций ТКГ о совместных шагах, направленных на имплементацию мирного плана Порошенко и инициатив Путина от 5 сентября 2014 года, и меморандума о выполнении положений протокола по итогам консультаций Трехсторонней ТКГ о шагах, направленных на имплементацию мирного плана Порошенко и инициатив Путина от 19 сентября 2014 года.

"Приглашенные из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате – между Украиной, Россией и ОБСЕ", - подчеркнул он.

Теги: #ткг #зеленский #консультативный_совет #ордло
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