Раде предлагают запретить акции и митинги у зданий судов ближе, чем в 50 м

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Демченко предлагает запретить митинги, демонстрации, акции протеста у зданий судов на расстоянии ближе, чем 50 м.

Как сообщает сайт Верховной Рады, народный депутат зарегистрировал законопроект № 3291 "О внесении изменений в ст. 6 закона "О судоустройстве и статусе судей", касающийся запрета проведения митингов около здания судов".

Демченко предлагает запретить проведение митингов, демонстраций, пикетов, акций протестов, установление и функционирование платок, сцен, размещение и демонстрацию плакатов, баннеров, флагов, политических символов на расстоянии ближе 50 м до помещений и зданий судов.

Запрещается также использование громкоговорителей, звуковоспроизводящей, световой и другой аппаратуры для проведения подобных акций.

В законопроекте предлагается, что служба судебной охраны прекращает проведение подобных акций или действий без принятия каких-либо дополнительных решений или дополнительных указаний, с привлечением по необходимости представителей Национальной полиции или Национальной гвардии.