Политика

11:03 30.03.2020

Дубилет органам центральной власти: Наша команда готова бесплатно запустить любую госуслугу онлайн за 2-5 дней

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Дубилет органам центральной власти: Наша команда готова бесплатно запустить любую госуслугу онлайн за 2-5 дней

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет о готовности его команды бесплатно разработать и запустить онлайн-сервис любой государственной услуги в срок от двух до пяти дней, если только органы центральной власти изъявят такое желание.

"Обращение ко всем органам центральной власти. В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие с гражданами и бизнесом через интернет. Чтобы уберечь граждан от очного визита в государственные органы, наша команда готова разработать и запустить любую государственную услугу онлайн в рекордные сроки - от двух до пяти дней. Платформой для запуска станет iGov", - написал Дубилет в социальной сети Facebook.

Экс-министр подчеркнул готовность предоставить такую услугу государству бесплатно

"Хорошая новость в том, что iGov уже передан на баланс государства и легализован, поэтому с юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все средства идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками", - добавил Дубилет.

Теги: #сервис #дубилет #онлайн
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