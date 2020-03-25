Часть депутатов "Слуги народа" призвали парламент принять законопроект и запустили флешмоб #ніДефолту

Часть народных депутатов фракции "Слуга народа" призвали парламент принять необходимый для заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) законопроект №3260 и запустили флешмоб #ніДефолту.

"На сегодня его принятие (законопроекта №3260 - ИФ) - это единственный шанс для Украины получить кредит МВФ и избежать дефолта", - подчеркнули в совместном заявлении под хештегом #ніДефолту депутаты Елена Шуляк, Виталий Безгин, Егор Чернев, Анна Бондар и другие.

Они призвали комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики немедленно рассмотреть законопроект, чтобы он как можно скорее был рассмотрен парламентом.

"Также обращаемся к коллегам по фракции и парламенту с призывом поддержать спасительный для нашей страны законопроект и, в знак солидарности с нами, разместить это заявление у себя на страницах в соцсетях", - отмечается в обращении.

Флешмоб поддержали также народные депутаты из других политических сил и экс-премьер-министр Алексей Гончарук.

Как сообщалось, 24 марта правительство внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности №3260, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам.

Принятие этого законопроекта является одним из предварительных условий заключения соглашения о новой программе с МВФ.