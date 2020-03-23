Политика

21:45 23.03.2020

Зеленский призвал украинских политиков не спекулировать на фоне пандемии коронавируса

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Зеленский призвал украинских политиков не спекулировать на фоне пандемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских политиков не спекулировать на фоне пандемии коронавируса Covid 19, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Хочу обратиться к некоторым нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе. По своему опыту и своих, если можно их так назвать, жизненных принципах", - сказал Зеленский в видеообращении.

Глава государства отметил, что сейчас любые шаги власти имеют единую цель - сохранить жизнь и здоровье украинский.

"В целом во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус самом деле сбрасывает маски с людей. Потому что кто готов помогать, отдавая последнее. А кто-то готов зарабатывать на человеческой беде. Повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу", - отметил президент.

Зеленский уточнил, что эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую - со стороны правоохранителей.

Теги: #коронавирус #зеленский #украина #обращение
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