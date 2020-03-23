У нардепа от "Слуги народа" Горбенко подозревают коронавирус

Народный депутат фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко подтвердил, что у него подозревают коронавирусную инфекцию.

"Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 теста - один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет", - написал он на своей странице в Facebook.

Нардеп уточнил, что заболел в среду, 18 марта - сначала поднялась температура, позже начался кашель. К медикам он обратился в субботу. Рентген обнаружил левостороннее воспаление легких.

"С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом с ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа - за жизнь" - ИФ), о котором тоже пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не было. Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске", - подчеркнул Горбенко.

Как сообщалось, всего в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания. В Киеве - 29 случаев, из них 20 за последние сутки.

Известно, что народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел коронавирусом COVID-19.