Рада на следующей неделе может провести внеочередное заседание в связи с коронавирусом

На следующей неделе в Верховной Раде может пройти внеочередное пленарное заседание, связанное с ситуацией с распространением нового коронавируса в Украине, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Смотря, как будет работать Верховная Рада: как минимум будет, скорее всего, внеочередное заседание, оно будет посвящено тем законопроектам и решениям Верховной Рады, которые будут связанны с неотложными действиями, связанными и с постановлением Кабинета министров и другими вызовами, которые также появляются", - сказал он на брифинге в парламенте в пятницу.

Разумков уточнил, что это заседание может пройти на следующей неделе.

"Такое решение может быть принято тремя способами. Внеочередное заседание проходит или благодаря подписям 150 народных депутатов Украины, или по обращению президента государства, или по решению согласовательного совета Украины. Надо сформировать повестку дня, потому что мы не можем просто созвать заседание. Если бы была такая возможность, сделали бы уже сегодня", - пояснил он.

Разумков подчеркнул, что необходимо некоторое время, чтобы сформировать перечень вопросов и подготовить законопроекты, которые будут рассмотрены на этом заседании.

"Я надеюсь, что до середины следующей недели мы сможем провести такое заседание", - добавил он.