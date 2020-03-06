В "Евросолидарности" отставку генпрокурора считают попыткой уничтожить независимость правоохранительной системы

В Украине уничтожается независимость правоохранительной системы и судов, считает пятый президент Украины, народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Разрушается независимость прокуратуры и судов в Украине. Им мало, что за последние две недели по всему миру, начиная от самых авторитетных изданий Польши "Газеты избирательной", и заканчивая США "Нью-Йорк Таймс" пишут об Украине как о стране, где царит политически мотивированное правосудие и политические преследования. Этого не было со времен Януковича. И это яркая демонстрация возвращения Украины во времена Януковича, постепенного превращения прокуратуры в прокуратуру Пшонки, а Офиса президента - в администрацию президента Януковича", - заявил Порошенко во время митинга против политических репрессий под зданием Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Порошенко отметил, что речь не идет о личности генерального прокурора.

"Тот шабаш, который был устроен вчера - шабаш Путина, шабаш пропутинской пятой колонны, которая называется ОПЗЖ и координируется Портновым - куратором ГБР, как мы дожили до этого? И шабаш тех, кто с ними вступил в союз - марионеток Коломойского и ставшего на ее сторону монобольшинства "слуги народа" Зеленского", - отметил он.

Порошенко призвал власть избегать давления на независимые СМИ и в частности на телеканал "Прямой".

"Мы здесь для того, чтобы этого не допустить, потому что очень большую цену Украина и украинцы заплатили за то, чтобы у нас была демократия, чтобы у нас была свобода слова. Они получили санкцию на проведение обысков на Прямом канале, потому что им не нравится, что говорит Прямой канал. Друзья, смотрите Прямой канал, если они его боятся - значит, там говорят правду", - призвал он.