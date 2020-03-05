Политика

16:25 05.03.2020

Посольство Германии поблагодарило Гончарука за сотрудничество и выразило готовность к работе с новым премьером Шмыгалем

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Посольство Германии поблагодарило Гончарука за сотрудничество и выразило готовность к работе с новым премьером Шмыгалем

Посольство Германии в Украине выразило благодарность бывшему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку за сотрудничество и заявило о готовности к работе новым главой правительства Денисом Шмыгалем.

"Большое спасибо Алексею Гончаруку и его команде за хорошее сотрудничество в реализации программы реформ Украины. Мы готовы продолжать это сотрудничество на благо людей в Украине с Денисом Шмыгалем и новым Кабинетом министров", - говорится в сообщении посольства на странице в Твиттере.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада назначила Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, на внеочередном заседании парламента в среду проголосовал 291 народный депутат.

Ранее Рада одобрила отставку Гончарука с поста премьер-министра Украины, на которой тот работал с 29 августа 2019 года. В его правительстве с 4 февраля 2020 года Шмыгаль был вице-премьер-министром-министром развития громад и территорий.

Теги: #шмыгаль #гончарук #германия
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