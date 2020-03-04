Зеленский: наш курс на евроинтеграцию, в НАТО, прекращение войны на Донбассе и реформы остается неизменным

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет международных партнеров в неизменности курса Украинского государства на евроинтеграци. и вступление в НАТО.

"Отдельно хочу обратиться к нашим международным партнерам. Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины - не является ошибкой. И отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом", - сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде в среду.