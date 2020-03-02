Политика

12:15 02.03.2020

Рабинович предлагает ввести уголовное преследование за пропаганду фашизма

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Рабинович предлагает ввести уголовное преследование за пропаганду фашизма

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа-За жизнь" Вадим Рабинович призывает наказывать за пропаганду фашизма.

"Я обращаюсь к Верховной Раде, в этом зале, давайте остановим фашизм, давайте наконец вынудим ввести в действие норму Уголовного кодекса о преследовании за пропаганду фашизма", - сказал Рабинович на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Он также выразил надежду, что в 2020 году украинцы отметят дату освобождения Украины от фашизма.

В конце своего нардеп выступления включил запись песни времён Второй мировой войны "Вставай страна огромная", которая прозвучала несколько секунд.

Теги: #опзж #фашизм #рабинович
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