ООН готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии, заявил Гутерриш

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о подготовке гуманитарной миссии, которая направится на северо-запад Сирии для изучения ситуации на местах.

"Именно для этой цели идут приготовления гуманитарной миссии", - сказал глава ООН, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

По словам пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика, генсекретарь с глубокой обеспокоенностью следит за эскалацией военных действий на северо-западе Сирии и сообщениями о том, что в результате авиаудара были убиты десятки турецких солдат.

"Генеральный секретарь вновь призвал к немедленному прекращению огня и выразил особую обеспокоенность тем, что в результате эскалации боевых действий пострадает мирное население", - отметил Дюжаррик.

Обеспокоенность по поводу эскалации конфликта в Сирии выразили многие страны и международные организации. Так, Совет Безопасности ООН соберется в ночь с пятницы на субботу на экстренное заседание.

Ситуация в зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась. Накануне в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные в ночь на пятницу с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.