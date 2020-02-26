Политика

17:32 26.02.2020

Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

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Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Соответствующий документ №58/2020 был обнародован на официальном сайте президента.

"С целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины от проведения 26 февраля 2014 в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей постановляю: установить в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечать ежегодно 26 февраля", - указывается в тексте документа.

Также президент поручил Кабинету министров Украины обеспечить разработку плана мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Указ вступает в силу со дня обнародования.

Теги: #крым #зеленский
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