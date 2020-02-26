Политика

11:05 26.02.2020

Зеленский: Крым не станет ценой для мира на Донбассе

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Зеленский: Крым не станет ценой для мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что оккупированный Крым не станет разменной монетой с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

Он также заявил, что Украина должна поддержать своих граждан, которые остались в оккупированном Россией Крыму, помочь молодежи учиться и обустраиваться в Украине, обеспечить информационную поддержку согражданам.

Теги: #крым #зеленский #ордло
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