Политика

14:01 25.02.2020

Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

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Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.

"Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, публично отчитаться и передать результаты в правоохранительные органы", – сказал глава государства на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник.

Согласно озвученным им данным, государственные дотации в угольную отрасль за 15 лет составили 75 млрд грн, а долги государства перед угольными предприятиями на данный момент достигают 28 млрд грн.

"Странная формула, при которой государство вкладывает деньги, но в результате получает убытки", – отметил Зеленский.

При этом он добавил, что бенефициары этой формулы всем известны, как и ее составляющие. "Термин смотрящие за шахтами должен исчезнуть вместе с самими смотрящими", – подчеркнул президент.

Причинами неэффективной работы отрасли он, в частности, назвал коррупцию, неэффективное управление, импорт энергоресурсов. "Коррупция на закупках, объемах добычи, зарплатах для тысяч людей. Не выплатил вовремя зарплату - заработал большие деньги. Вернее, зарабатывал, потому что теперь эта лавочка должна быть закрыта", – сказал Зеленский.

Теги: #аудит #зеленский #уголь
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