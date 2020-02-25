Законопроект изменений в Конституцию по децентрализации планируют внести в Раду до 20 марта, проголосовать за него– до 5 сентября

Новый законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации планируется внести в Верховную Раду в конце марта 2020 года, заявил народный депутат фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Виталий Безгин.

"Сейчас стартует публичное обсуждение, после него у нас будет два тура регионального обсуждения - это две недели. Также у нас будут отдельные консультации на уровне Совета Европы с 11 по 14 марта. После этого состоится финальное согласование уже на большом мероприятии в Киеве и в конце марта мы можем ожидать соответствующее внесение", - заявил Безгин на брифинге по итогам первой панельной дискуссии по реформе децентрализации в Киеве во вторник.

Депутат добавил, что очень важным является принятие этого законопроекта до местных выборов в октябре 2020 года, чтобы вся страна начала жить согласно одному административно-территориальному устройству.

"У нас есть промежуток в начале четвертой сессии - с 2 по 5 сентября, когда мы планируем выходить на голосование в 300 голосов и будем надеяться, что этот инклюзивный формат будет способствовать голосованию всех фракций и групп за изменения в Конституцию", - считает член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства.

Согласно презентации, которая была продемонстрирована участникам Общественного хаба "Через консенсус - к изменениям в Конституцию Украины о децентрализации", внесение законопроекта планируется осуществить до 20 марта. Направить на вывод в Конституционный суд документ планируют до 2 апреля.

Принятие законопроекта об изменениях в Основной закон в первом чтении организаторы дискуссии должны до 7 августа, а до 5 сентября - одобрить документ конституционным большинством.